Sucesso de público, em Ubiratã, no “Palhaços Cantores do Sou Arte”

O frio intenso desta terça-feira (24/6) não impediu que mais de 1.700 crianças e adolescentes comparecessem ao ginásio de esportes “Tomaz Izidro de Lima”, em Ubiratã, para assistir ao espetáculo gratuito “Palhaços Cantores do Sou Arte”.

Foi a segunda apresentação da produção na turnê que é patrocinada pela empresa Planti Center – através da Lei Rouanet (Ministério da Cultura/Governo Federal).

O evento teve ainda o apoio da Administração Municipal, Secretaria da Educação e Assistência Social.

A turnê da Associação Sou Artes (de Campo Mourão) foi aberta segunda-feira, na cidade de Marialva, onde o espetáculo atraiu um público estimado em mais de 1.600 pessoas.

Nesta quarta-feira (25/6), no Município de Altamira do Paraná, acontece o encerramento da turnê, com a apresentação do espetáculo no ginásio de esportes “Zeninho Pires”, a partir das 14h30min.

A apresentação em Ubiratã foi prestigiada também por várias autoridades e lideranças locais. Nas três cidades incluídas na turnê, a Associação Sou Arte assegura espaço e condições apropriadas para portadores de necessidades especiais, monitores para acompanhamento e intérprete de LIBRAS.

“Palhaços Cantores do Sou Artes” reúne elementos característicos do circo, teatro e dança, além da música.

O elenco profissional da companhia apresenta música autorais e de domínio público, atrativas para crianças de diferentes idades, com temas de campanhas importantes relacionadas, por exemplo, ao combate do trabalho infantil, o combate à exploração sexual.

Também trata da preservação do meio ambiente, educação financeira, entre outros temas, tendo por objetivo gerar conhecimento, informação, proteção e ainda entretenimento, despertando na população o gosto pela Cultura.