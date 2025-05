Supatra ‘Natty’ Sausuphan: A Jornada da “Menina Mais Peluda do Mundo” à Autoaceitação e Felicidade

Em 2010, aos 11 anos, Supatra “Natty” Sausuphan, natural de Bangkok, Tailândia, ganhou notoriedade mundial ao ser reconhecida pelo Guinness World Records como a “adolescente mais peluda do mundo”. Sua condição, a Síndrome de Ambras — uma forma rara de hipertricose — fazia com que seu rosto, orelhas, braços, pernas e costas fossem cobertos por pelos grossos e escuros . Wikipédia

Um Desafio Genético Raro

A Síndrome de Ambras, também conhecida como “síndrome do lobisomem”, é uma mutação genética extremamente rara, com apenas cerca de 50 casos documentados desde a Idade Média . Apesar de tratamentos com laser não terem surtido efeito duradouro, Supatra optou por raspar regularmente os pelos do corpo, mantendo apenas os cabelos na cabeça . Terra

Superando o Preconceito

Durante sua infância, Supatra enfrentou bullying e apelidos cruéis, como “cara de macaco”. No entanto, ela sempre demonstrou uma atitude positiva, afirmando: “Ser peluda me torna especial” . Sua inclusão no Guinness World Records contribuiu para aumentar sua popularidade na escola e fortalecer sua autoestima.

Transformações e Novos Começos

Hoje, aos 25 anos, Supatra apresenta uma aparência significativamente diferente. Em 2018, ela compartilhou em suas redes sociais que havia se casado com o “amor de sua vida”. No entanto, o relacionamento terminou, e desde setembro de 2024, ela está em uma nova união estável. Recentemente, o casal comemorou sete meses juntos, compartilhando momentos felizes nas redes sociais .

Uma História de Inspiração

A trajetória de Supatra é um testemunho de resiliência e autoaceitação. Ela transformou uma condição rara em uma fonte de força, desafiando padrões de beleza e inspirando muitos ao redor do mundo. Sua história ressalta a importância de abraçar nossas singularidades e encontrar felicidade além das aparências.