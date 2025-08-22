A atriz Suzy Rêgo, atualmente no ar na TV Globo com a reexibição de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, disse ter sofrido uma tentativa de golpe por chamada de vídeo ontem, 11. Em vídeo publicado no Instagram hoje, 12, a artista afirmou que os bandidos tentaram se passar por seus advogados.
“Mais uma tentativa de golpe para comigo”, lamentou Suzy, que chegou a fazer uma publicação em junho alertando sobre golpistas que tentavam se passar por ela no WhatsApp. Segundo a atriz, os bandidos alegavam que ela havia conseguido ganhar uma causa na Justiça e que precisavam realizar um procedimento para que a artista recebesse “uma quantia expressiva em dinheiro pelo ganho de causa”.
“Eu desconfiei um pouco, porque só eu estava com o vídeo ligado na chamada e eles não”, narrou. Conforme Suzy, os golpistas queriam acessar o aplicativo de seu banco.
“Por alguns segundos, eu até entrei. Os meus anjos de luz disseram: Sai que é golpe”, disse. A atriz, então, ligou para seu advogado e recebeu a confirmação de que estava sendo alvo de um golpe. Suzy afirmou ter “hesitado” em gravar o vídeo sobre o ocorrido, mas foi incentivada pelo advogado para que mais pessoas fossem alertadas.