TAP vai ser a transportadora oficial de Portugal nos Mundiais 2026 e 2030

Mundial de Futebol 2026

Pedro Proença, presidente da FPF, diz ser “altura de as principais marcas do país se unirem”, rumo aos Mundiais de futebol de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, e de 2030, coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos. A ligação entre o organismo e a TAP “marca o início da afirmação global de Portugal”.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a TAP formalizaram esta segunda-feira o acordo que torna a companhia aérea nacional na “transportadora oficial” da seleção nacional para os Campeonatos do Mundo de futebol de 2026 e de 2030.

Na sua curta intervenção, Pedro Proença, presidente da FPF, referiu ser “altura de as principais marcas do país se unirem”, rumo aos Mundiais de futebol de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, e de 2030, coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos, afirmando que a ligação entre o organismo e a TAP “marca o início da afirmação global de Portugal”.

O diretor executivo da TAP, Luís Rodrigues, referiu que esta parceria é uma “oportunidade” de “pôr fim” a um mau relacionamento com a FPF que afirmou ter existido no passado, por razões que desconhece e por “não ter investigado”, destacando que a companhia aérea procura “penetrar no mercado americano” ‘à boleia’ da participação portuguesa no Mundial2026.

O representante da TAP admitiu ainda “haver disponibilidade de ambas as partes” para que a parceria englobe mais equipas da federação do que apenas a seleção sénior masculina de futebol.

Já Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, realçou que a assinatura desta parceria é “um momento especialmente relevante”, uma vez que tanto a FPF, como a TAP, são “das maiores marcas do país”, tendo, também, destacado o papel da FPF enquanto “embaixadora do país e da projeção internacional” alcançada.

Na cerimónia, que teve lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, reforçou o papel deste acordo entre dois “símbolos nacionais”

“A TAP é um símbolo nacional, da ‘portugalidade’. Temos uma transportadora que leva a marca e a bandeira de Portugal a todos os cantos do mundo, e a FPF também. O futebol é uma modalidade que é embaixadora do país e era incompreensível que estas duas marcas não estivessem congregadas. Já tínhamos feito uma parceria com Comité Olímpico e com o Comité Paralímpico portugueses e hoje fica claro que quem adquirir a TAP vai ter de a adquirir com estas condições: com a marca TAP e com as bandeiras nacionais. E uma destas bandeiras é a FPF”, assinalou.

Questionado sobre o apelo do ex-presidente da FIFA Joseph Blatter a que os adeptos boicotem o Mundial2026 devido às questões relacionadas com a segurança que se vivem nos Estados Unidos, Pinto Luz afirmou que o governo português “está atento” e que tem “todas as preocupações” com a situação.

