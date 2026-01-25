Tarot semanal: previsão para os signos de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026 

Ao longo da semana, a sorte tenderá a se manifestar de diferentes formas, seja por meio de iniciativas pessoais, encontros positivos, reconhecimento, apoio mútuo ou viradas inesperadas do destino. Conforme as cartas do tarot, haverá um convite coletivo para agir com mais confiança, valorizar o que já foi construído e permitir que as mudanças fluam com leveza. As energias ainda favorecerão trocas sinceras e o crescimento gradual.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Paus

As ideias do ariano ganharão força e portas se abrirão quando o nativo agir com entusiasmo e coragem (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” mostra que a sorte virá por meio de iniciativas e novos impulsos. Ideias ganharão força e portas se abrirão quando você agir com entusiasmo e coragem.

Touro – Nove de Ouros

A semana do taurino será marcada por ganhos, conforto e pequenas vitórias pessoais (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Nove de Ouros” indica que a semana será marcada por ganhos, conforto e pequenas vitórias pessoais. A sorte aparecerá quando você reconhecer o próprio valor e aproveitar o que já construiu.

Gêmeos – Três de Copas

A sorte do geminiano estará nas trocas, nas amizades e em momentos leves (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Três de Copas” indica que haverá convites, encontros e boas notícias. A sorte estará nas trocas, nas amizades e em momentos leves que trarão alegria.

Câncer – Ás de Copas

Novos sentimentos e renovações emocionais se farão presentes na semana do canceriano (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” mostra que novos sentimentos e renovações emocionais se farão presentes. A sorte se manifestará em afetos, reconciliações ou em algo que aquecerá o coração.

Leão – O Sol

A semana tenderá a ser positiva para o leonino (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

Uma das cartas mais sortudas do tarô, “O Sol” revela que a clareza, o sucesso e a alegria estarão em evidência. A semana tenderá a ser positiva, com reconhecimento e boas surpresas.

Virgem – Seis de Ouros

Trocas justas e ajuda mútua marcarão a semana do virginiano (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Seis de Ouros” indica que trocas justas e ajuda mútua marcarão o período. A sorte virá por meio de apoio, equilíbrio e retornos positivos daquilo que você já ofereceu.

Libra – A Estrela

A esperança do libriano será renovada e haverá proteção espiritual (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “A Estrela” mostra que a esperança será renovada e haverá proteção espiritual. A sorte agirá de forma sutil, trazendo alívio, fé e caminhos mais leves.

Escorpião – Ás de Ouros

Nesta semana, oportunidades concretas surgirão para o escorpiano (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica que oportunidades concretas surgirão. A sorte se apresentará em propostas, dinheiro, trabalho ou em algo novo que poderá crescer com o tempo.

Sagitário – Roda da Fortuna

A semana do sagitariano será marcada por mudanças positivas e viradas inesperadas (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” revela que mudanças positivas e viradas inesperadas acontecerão. A sorte girará a seu favor quando você se permitir fluir com os acontecimentos.

Capricórnio – Três de Ouros

A sorte do capricorniano estará no trabalho, em parcerias e no crescimento construído (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Três de Ouros” indica que haverá reconhecimento e progresso em equipe. A sorte aparecerá no trabalho, em parcerias e no crescimento construído passo a passo.

Aquário – O Mago

O poder pessoal do aquariano será ativado ao longo da semana (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que o poder pessoal será ativado. A sorte estará em usar bem seus talentos, comunicar-se com clareza e acreditar que você poderá criar realidades.

Peixes – Nove de Copas

Os desejos do pisciano serão atendidos e haverá uma sensação de satisfação (Imagem: BolshieBufera | Shutterstock)

A carta “Nove de Copas” indica que desejos serão atendidos e que haverá uma sensação de satisfação. A sorte virá por meio de pequenas conquistas que trarão alegria e gratidão.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.