Lucas Piccinato, técnico do time feminino do Corinthians, considera o jogo contra o Arsenal na final do Mundial de Clubes da categoria, o maior e mais importante da história do clube na modalidade.
Apesar disso, ele não menosprezou outras grandes partidas da equipe feminina do Timão. O duelo contra os Gunners será disputado a partir das 15h (de Brasília), deste domingo.
“A gente foi subindo degrauzinho por degrauzinho. A gente só está aqui porque a gente foi campeão da Libertadores em 2025, em jogos que naquele momento eram os mais importantes da nossa história”, disse, antes de completar: