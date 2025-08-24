Na segunda (25), o dia deve ser ainda mais nublado, com algumas aberturas de sol, mas sem chuva. A previsão é para temperaturas entre 19ºC e 26ºC. O meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges, explica a mudança.
— No domingo, acontece a quebra do bloqueio que está favorecendo esse cenário de aquecimento, então as temperaturas máximas já começam a voltar para dentro da normalidade de agosto, consequentemente ficando mais baixas. Mas, como essas massas quentes não terminam de maneira homogênea em todas as regiões, a gente diz que o fenômeno tem uma tendência de acabar na segunda-feira, pelas mudanças dos ventos e pela frente fria que deve estar chegando neste dia.
Já segundo o Alerta Rio, no domingo (24), o tempo na cidade passa a ser influenciado por uma região de baixa pressão no oceano. A previsão é de céu com poucas nuvens de manhã, com aumento gradual de nebulosidade, mas ainda sem chuva. Os ventos devem ficar moderados a ocasionalmente fortes (18,5 km/h a 76 km/h).