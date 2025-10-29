German Daniel Altmaier won against American Marcos Giron 6-2, 7-6 (5) to reach the second round of Paris Masters at the La Défense Arena on Monday. He’ll face Ben Shelton next.

Paris Masters 1000, other first-round results (La Défense Arena, hard, EUR 6.128.940, most recent results first):

  • Tomas Martin Etcheverry vs. Camilo Ugo Carabelli
  • Alejandro Davidovich Fokina vs. Valentin Royer
  • Jaume Munar vs. Daniil Medvedev
  • Tallon Griekspoor vs. Gabriel Diallo
  • Denis Shapovalov vs. Joao Fonseca
  • Corentin Moutet vs. Reilly Opelka
  • Felix Auger-Aliassime vs. Francisco Comesana
  • Valentin Vacherot vs. Jiri Lehecka
  • Karen Khachanov vs. Ethan Quinn
  • Giovanni Mpetshi Perricard vs. Grigor Dimitrov
  • Alexandre Muller vs. Brandon Nakashima


  • Lorenzo Sonego vs. Sebastian Korda
  • Alex Michelsen vs. Zizou Bergs
  • Alexei Popyrin vs. Alexander Bublik
  • Aleksandar Kovacevic vs. Miomir Kecmanovic
  • Francisco Cerundolo vs. Damir Dzumhur
  • Jacob Fearnley vs. Andrey Rublev
  • Aleksandar Vukic vs. Terence Atmane
  • Learner Tien vs. Nuno Borges
  • Fabian Marozsan vs. Arthur Rinderknech
  • Cameron Norrie vs. Sebastian Baez: monday
  • Flavio Cobolli beat Tomas Machac: 6-1, 6-4
  • Luciano Darderi vs. Arthur Cazaux: monday

