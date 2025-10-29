German Daniel Altmaier won against American Marcos Giron 6-2, 7-6 (5) to reach the second round of Paris Masters at the La Défense Arena on Monday. He’ll face Ben Shelton next.
Paris Masters 1000, other first-round results (La Défense Arena, hard, EUR 6.128.940, most recent results first):
