GC testet am Dienstag gegen Bayern München. Die Partie im Letzigrund wird vor vollen Rängen ausgetragen.

Legende:

Macht in Zürich seine Aufwartung



Bayerns Starstürmer Harry Kane.



imago images/Buzzi



Nachdem GC letztes Jahr auf dem Trainingsgelände der Münchner antrat (und 0:4 verlor), kommt es zur Neuauflage im Letzigrund. Das Interesse am Testkick ist riesig, die Partie restlos ausverkauft.

GC unterhält über Besitzer Los Angeles FC eine Partnerschaft mit Bayern München im Nachwuchsbereich. Mit Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek sind gegenwärtig zwei junge Spieler vom deutschen an den Schweizer Rekordmeister ausgeliehen.

Letzter Bayern-Test vor Supercup

Während GC schon voll im Meisterschaftsbetrieb ist, gilt es für die Bayern am Wochenende erstmals wieder ernst. Im deutschen Supercup geht es gegen Stuttgart. Am Freitag darauf erfolgt der Start in der Bundesliga gegen RB Leipzig.

An der Klub-WM schieden die Münchner im Viertelfinal gegen Champions-League-Sieger PSG aus (0:2). Gegen Lyon (2:1) und Tottenham (4:0) gab es zuletzt Testspiel-Siege.

Für GC könnte der Kontrast in dieser Woche kaum grösser sein: Nach dem Besuch des deutschen Weltklubs wartet am Sonntag im Cup der FC Lachen/Altendorf aus der 2. Liga interregional.