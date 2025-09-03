Um confronto entre a Polícia Militar e assaltantes terminou com três suspeitos mortos em Foz do Iguaçu. A troca de tiros ocorreu após a PM ser acionada para atender a uma ocorrência de assalto em uma residência na Rua Salvador, na Vila C.
De acordo com as informações, os criminosos foram localizados na Avenida Tancredo Neves e, ao receberem ordem de parada, atiraram contra os policiais. Houve revide, e durante a fuga, os suspeitos perderam o controle do carro e colidiram contra uma árvore. Na sequência, tentaram escapar para um matagal, pularam uma cerca e continuaram atirando, sendo atingidos.
A ação mobilizou diversas viaturas e aconteceu nas proximidades da Vila B, região da Vila A.
Segundo a polícia, o trio estaria envolvido em uma série de assaltos registrados recentemente na cidade. Um dos casos que mais chamou atenção ocorreu nesta semana, na Rua Javaé, no final da Avenida República Argentina. Na ocasião, um pai de família foi rendido pelos criminosos e teve o carro levado. Ele estava acompanhado dos filhos, incluindo um bebê, que foi retirado do veículo e deixado no meio da rua pelos assaltantes, sendo resgatado em seguida pelo próprio pai.
As vítimas do confronto ainda não foram identificadas.
Fonte: Portal da Cidade