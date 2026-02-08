Em Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) descobriu que Gerluce (Sophie Charlotte) estava mentindo para ele sobre a relação com Rogério (Eduardo Moscovis). E, nos próximos capítulos da novela das 9, após ser confrontada pelo namorado policial, a mãe de Joélly (Alana Cabral) vai se desesperar e pedir ajuda à amiga Viviane (Gabriela Loran). Vem saber mais!
Três Graças: semana tem atentado, flagra e beijo de Misael e Consuelo
Relacionados
🤯 Bologna-Parma madness: Ordonez at 95′, 0-1, two own goals, Corvi a wall
The Sunday of Serie A’s 24th matchday kicks off with a very delicate lunch match between Bologna and Parma. A derby where everything happened: two red cards, a disallowed own…Leia Mais
✅UFFICIALI di Bologna-Parma: le scelte su Orso, Castro e Strefezza. Berna👍
La domenica della 24ª giornata di Serie A si apre col lunch match delicatissimo tra Bologna e Parma. Un derby tra due squadre bisognose di punti che si prospetta molto…Leia Mais