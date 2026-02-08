Três Graças: semana tem atentado, flagra e beijo de Misael e Consuelo

Em Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) descobriu que Gerluce (Sophie Charlotte) estava mentindo para ele sobre a relação com Rogério (Eduardo Moscovis). E, nos próximos capítulos da novela das 9, após ser confrontada pelo namorado policial, a mãe de Joélly (Alana Cabral) vai se desesperar e pedir ajuda à amiga Viviane (Gabriela Loran). Vem saber mais!

