O Tribunal do Júri de Paranaguá, no Litoral do Estado, condenou dois homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná por um homicídio qualificado ocorrido no município em 23 de outubro de 2024. Os réus, que tinham 19 e 22 anos na data, mataram a vítima, um jovem de 19 anos, em um contexto de disputa entre facções criminosas. As penas fixadas foram de 18 anos e 8 meses de reclusão e de 15 anos de reclusão, ambas em regime fechado.
Áudio da Promotora de Justiça Tatiana Sigal Zago
De acordo com as apurações, na data do crime, um dos réus, apontado como mentor intelectual do homicídio, atraiu a vítima até uma residência situada no bairro Parque São João, em Paranaguá. No local, dois corréus dispararam com arma de fogo contra a vítima, causando sua morte.
Foram sustentadas na denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça as qualificadoras do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
Um terceiro envolvido, de 21 anos, também foi denunciado como um dos executores do homicídio, mas teve seu processo desmembrado e ainda irá a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Processo 0007413-73.2025.8.16.0129
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264