Nesta semana, o Centro Administrativo Municipal (CAM), por meio da Secretaria da Administração, apresentou um curso voltado à nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), reunindo cerca de 30 técnicos de diferentes secretarias.
A aula, ministrada pelo professor Felipe Vujanski, especialista em licitações e contratos pela empresa RTX Treinamentos de Curitiba, teve duração de dois dias e abordou a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), Mapa de Riscos e pesquisa de preços, além do uso de Inteligência Artificial aplicada às contratações públicas.
O objetivo foi capacitar os servidores para conduzir os processos de forma correta, segura e eficiente, garantindo transparência e o atendimento ao interesse público.