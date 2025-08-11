El primer sospechoso del ataque contra Miguel Uribe Turbay fue un menor edad de 15 años, quien fue detenido tras el hecho.

La Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El adolescente no aceptó los cargos.

El menor cuenta con un abogado de oficio para su defensa, un defensor público. CNN ha intentando comunicarse con este abogado.

Un segundo sospechoso fue imputado el 12 de junio por la Fiscalía de Colombia. El hombre fue identificado como Carlos Eduardo Mora González, a quien señaló como presunto coautor del ataque contra Uribe Turbay, al supuestamente haber participado en la logística.

Mora González fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

El 15 de junio, una mujer se convirtió en la tercera detenida por el caso. Se trata de Katerine Andrea Martínez Martínez, arrestada como sospechosa de haber “participado en la planeación del ataque armado” contra Uribe Turbay, según informó la Fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales.

La mujer fue imputada por los delitos de “tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y uso de menores de edad en la comisión de delitos”, pero rechazó los cargos en su contra, según el comunicado de la Fiscalía.

El 19 de junio, un cuarto detenido fue identificado como William Fernando González Cruz, quien el día del ataque presuntamente recogió en un auto a otras personas supuestamente implicadas y estuvo vinculado con la planeación de la agresión con arma de fuego, dijo la Fiscalía.

A principios de julio, las autoridades colombianas capturaron a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, como uno de los presuntos responsables del atentado contra el senador, según confirmó en una rueda de prensa este sábado el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana Beltrán.

El 18 de julio, las autoridades detuvieron a una sexta persona por su presunta participación en el atentado. De acuerdo la Fiscalía General de Colombia, esta persona fue presuntamente designada para trasladar fuera del lugar de los hechos al adolescente señalado como autor material del atentado contra Uribe.

Todos los involucrados se han declarado inocentes de los cargos.