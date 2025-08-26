Marcadores en directo
Partidos finalizados
Petra Kvitova (CHE) vs Diane Parry (FRA) (1-6, 0-6)
Barbora Krejcikova (CHE) vs Victoria Mboko (CAN) (6-3, 6-2)
Leolia Jeanjean (FRA) vs Priscilla Hon (AUS) (3-6, 5-7)
Martin Damm (EE.UU) vs Darwin Blanch (EE.UU) (6-3, 6-4, 6-4)
Cameron Norrie (GBR) vs Sebastian Korda (EE.UU) (7-5, 6-4, ret)
Zizou Bergs (BEL) vs Chun Tseng (TAI) (6-3, 6-4, 6-3)
Yulia Putintseva (KAZ) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) (6-4, 7-6)
Sebastián Báez (ARG) vs Lloyd Harris (SUD) (3-6, 5-7, 4-4)
Liudmila Samsonova (RUS) vs Yue Yuan (CHI) (2-6, 6-4, 6-4)
Alek. Kovacevic (EE.UU) vs Chak Wong (HKG) (4-6, 5-7, 6-7)
Anas. Pavlyu. (RUS) vs Dayana Yastremska (UCR) (6-7, 7-6, 6-4)
Elise Mertens (BEL) vs Alyssa Ahn (EE.UU) (6-1, 6-0)
Ugo Humbert (FRA) vs Adam Walton (AUS) (4-6, 6-7, 7-5, 1-6)
Taylor Townsend (EE.UU) vs Antonia Ruzic (CRO) (6-4, 6-4)
Joao Fonseca (BRA) vs Miomir Kecmanovic (SRB) (7-6, 7-6, 6-3)
Madison Keys (EE.UU) vs Renata Zarazua (MEX) (7-6, 6-7, 5-7)
Elena Rybakina (KAZ) vs Julieta Pareja (EE.UU) (6-3, 6-0)
Aliaksandra Sasnovich (RUS) vs Iva Jovic (EE.UU) (6-7, 3-6)
Cristina Bucsa (ESP) vs Claire Liu (EE.UU) (6-2, 6-1)
Daniel Galán (COL) vs Raphael Collignon (BEL) (4-6, 4-6, 4-6)
Anna Kalinskaya (RUS) vs Clervie Ngounoue (EE.UU) (6-0, 5-7, 6-4)
Federico Gómez (ARG) vs Jack Draper (GBR) (4-6, 5-7, 7-6, 2-6)
Partidos en juego
Fran. Comesaña (ARG) vs Alex Michelsen (EE.UU) (1-6, 6-3, 6-4, 3-2)
Mattia Bellucci (ITA) vs Juncheng Shang (CHI) (7-6, 1-6, 1-0)
Francesco Passaro (ITA) vs Flavio Cobolli (ITA) (5-7, 6-4, 2-1)
Jenson Brooksby (EE.UU) vs Aleksandar Vukic (AUS) (6-3, 3-4)
Frances Tiafoe (EE.UU) vs Yoshihito Nishioka (JAP) (5-3)
Botic Van De Z. (HOL) vs Holger Rune (DIN) (3-5)
Jaume Munar (ESP) vs Jaime Faria (POR) (6-0, 1-1)
Hugo Dellien (BOL) vs Kamil Majchrzak (POL) (1-5)
Kamilla Rakhimova (RUS) vs Caroline Garcia (FRA) (6-4, 4-6, 4-1)
Daria Kasatkina (AUS) vs Elena Ruse (RUM) (7-5, 1-0)
Ann Li (EE.UU) vs Rebecca Sramkova (ESQ) (0-2)