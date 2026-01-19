Valentino morre aos 93 anos

Nesta segunda-feira (19/01), o mundo da moda amanheceu mais cinza. O estilista italiano Valentino Garavani, um dos últimos grandes mestres da alta costura, nos deixou aos 93 anos. A notícia foi confirmada pela fundação do estilista através de uma publicação no Instagram.

Valentino, como era mundialmente conhecido apenas pelo primeiro nome (quem precisa de sobrenome quando se é lenda?), havia pendurado as agulhas e tesouras em 2008, mas seu legado permanece vivo em cada tecido vermelho que ganha as passarelas.

E por falar em vermelho… quem não conhece o icônico “vermelho Valentino”? Aquela tonalidade vibrante e única que ele não apenas popularizou, mas praticamente inventou para o universo fashion. Uma cor que carrega sua assinatura tão claramente quanto as próprias criações.

“Valentino Garavani faleceu hoje em sua residência romana, cercado por seus entes queridos”, anunciou a fundação em suas redes sociais.

Para quem deseja prestar suas últimas homenagens ao mestre, o velório acontecerá na quarta (21/01) e quinta-feira (22/01), com o funeral marcado para sexta-feira (23/01), às 11h (horário local) em Roma.

A partida de Valentino marca o fim de uma era dourada da moda. Junto com Giorgio Armani (que nos deixou em setembro de 2025) e Karl Lagerfeld (falecido em 2019), ele representava a última geração de estilistas que elevaram a moda à categoria de arte antes que o setor se transformasse no gigante comercial que conhecemos hoje – um mundo agora dominado tanto por executivos e planilhas quanto por criatividade e tecidos.

Valentino não era apenas um estilista; era um artista que pintava com tecidos e costurava sonhos. Um mestre que entendia que a verdadeira elegância nunca sai de moda.