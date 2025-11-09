O Paraná está mobilizado para ajudar a população dos municípios das regiões Centro-Sul e Oeste do estado atingidos por um tornado na noite de sexta-feira, 7 de novembro. O Ministério Público do Paraná criou um comitê de crise para acompanhar a situação, está realizando atendimento presencial em Rio Bonito do Iguaçu (o município mais atingido) neste domingo, 9 de novembro, e divulga os canais de doação a todos que puderem colaborar.
A Defesa Civil do Paraná está centralizando as ações de apoio aos municípios atingidos, mas as Promotorias de Justiça da região e a Procuradoria-Geral de Justiça do MPPR acompanham de perto os trabalhos, atuando em conjunto com as secretarias de governo, tanto no atendimento emergencial quanto em medidas reestruturantes para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu.
Há diversos canais para ajuda emergencial e arrecadação de itens essenciais, como alimentos, água, materiais de higiene e limpeza, colchões e também roupas íntimas novas, além de doações em dinheiro. Também estão sendo cadastrados voluntários para auxiliar na triagem e separação dos materiais doados.
Confira abaixo os canais oficiais para contribuição e auxílio às pessoas atingidas:
Posto de Comando da Defesa Civil
Finalidade: coordenar as ações e dirimir dúvidas
Local: Restaurante e Churrascaria Vezzaro
https://maps.app.goo.gl/kXGKk8E3jVFGU95k9?g_st=ipc
Centro de Acolhimento, Triagem e Cadastro
Finalidade: acolher as vítimas, separar doações e cadastrar voluntários
Local: Ginásio de Esportes Campo do Bugre (R. Heitor Safraider – Rio Bonito do Iguaçu)
https://maps.app.goo.gl/roiqqhSMfbNoRe2M7?g_st=ipc
Centro de Alimentação
Finalidade: preparar e fornecer alimentos para a população
Centro do Idoso (Av. Dom Pedro II, s/n, Rio Bonito do Iguaçu)
https://maps.app.goo.gl/1KupiH2BeiLFP2Bx7?g_st=ipc
Abrigo provisório
Finalidade: acolher os desabrigados e os desalojados
Casa de Líderes Laranjeiras do Sul (Centro da cidade)
https://maps.app.goo.gl/yyoCE62byJFcnrdc8?g_st=ipc
Recebimento de donativos
Finalidade: local para onde devem ser direcionadas as doações de itens essenciais
Local: Ginásio dos bancários Laranjeiras do Sul (Avenida Santos Dumont, 4.597, bairro Água Verde, CEP 85.302-080)
>>> O Município de Laranjeiras do Sul é o ponto de referência indicado pela Defesa Civil do Paraná para o recebimento de doações.
https://maps.app.goo.gl/7cUCXsdS1Jmr66Kw8?g_st=ipc
>>> Os donativos também podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros
Ajuda para os animais
Finalidade: arrecadar doações de ração ou contribuições em dinheiro
Rações: Associação Defensora e Protetora dos Animais (Avenida Álvaro Natel de Camargo, 952 – São Francisco, Laranjeiras do Sul – PR, 85.303-29)
Doações em dinheiro (PIX): 62.090.380.0001-50
Doações em dinheiro
Favorecido: Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu
Banco do Brasil
Agência: 4133-5
Conta-corrente: 111000-4 ou
Chave PIX: 95.587.770.0001-99
Favorecido: Associação Paranaense do Ministério Público
Banco Sicredi
Agência: 0749
Conta Corrente: 02603-4
Chave PIX: [email protected]
