Além dos famosos presentes, o projeto ganhou ainda mais destaque com a participação musical de Péricles. O veterano, que dividiu o palco com Thiaguinho nos tempos do Exaltasamba, voltou a cantar ao lado do antigo parceiro. Juntos, eles interpretaram Velho Camarada (Tim Maia/Hyldon) e Na Rua, na Chuva, na Fazenda (Hyldon), relembrando a época em que trabalhavam no mesmo grupo.
veja os bastidores do novo DVD de Thiaguinho
Relacionados
Dicas para um Redator Iniciante: Como começar a escrever profissionalmente
Se você tem interesse em trabalhar com escrita e quer começar a carreira como redator, seja para blogs, redes sociais, sites ou empresas, este artigo é para você. A boa … Leia mais
Dani Valente fala da conversão religiosa, da vida em Orlando e da relação com a sogra, Marília Gabriela
Afastada da TV e morando nos Estados Unidos, a atriz Dani Valente tem se dedicado à escrita. Atualmente, prepara uma nova edição do livro “A pessoa mais feliz do mundo”, … Leia mais