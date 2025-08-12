A Caixa Econômica Federal sorteia nesta segunda-feira (11) o concurso 3466 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Continua depois da publicidade
Confira os números sorteados
12 – 10 – 21 – 01 – 18 – 07 – 05 – 19 – 17 – 09 – 24 – 25 – 23 – 06 – 15
Como jogar na Lotofácil
Leva prêmios na Lotofácil quem acertar de 11 a 15 números, sendo o maior prêmio para quem acertar mais números sorteados. A aposta mínima custa R$ 3. Nesta modalidade, a chance de ganhar a premiação máxima é de 1 em 3.268.760.
Como jogar online nas loterias
Continua depois da publicidade