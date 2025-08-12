Lotofácil tem sorteio de segunda a sábado (Foto: Alan Pedro, DC)

Lotofácil será sorteada nesta segunda-feira (Foto: Alan Pedro, DC)

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta segunda-feira (11) o concurso 3466 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Confira os números sorteados

12 – 10 – 21 – 01 – 18 – 07 – 05 – 19 – 17 – 09 – 24 – 25 – 23 – 06 – 15

Como jogar na Lotofácil

Leva prêmios na Lotofácil quem acertar de 11 a 15 números, sendo o maior prêmio para quem acertar mais números sorteados. A aposta mínima custa R$ 3. Nesta modalidade, a chance de ganhar a premiação máxima é de 1 em 3.268.760.

Como jogar online nas loterias

Acesse o site Loterias Online da Caixa (Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Faça login com a conta Caixa (Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Escolha qual loteria quer apostar (Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Preencha a aposta marcando pelo menos seis dezenas (Foto: Reprodução Caixa Federal)

Vá para o pagamento (Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Escolha a forma de pagamento (Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

