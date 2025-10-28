O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) definiu, por meio de Portaria, o cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos do ano de 2025.
Para o mês de novembro de 2025, estão confirmados três importantes feriados nacionais que deverão ser cumpridos nos órgãos da administração pública federal.
O mês de novembro é marcado pelos seguintes feriados nacionais:
- 2 de novembro (domingo): Finados.
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República.
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
A lista completa 2025 soma 18 datas entre feriados nacionais e pontos facultativos. O cumprimento dessas datas é obrigatório para a administração pública federal, exceto para serviços essenciais à população.
Feriados 2025: confira as datas em que bancos não terão expediente
Em 2025, o Brasil contará com 13 feriados nacionais nos quais não haverá funcionamento das agências bancárias, segundo o calendário divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
O funcionamento segue a Resolução n.º 4.880 do Conselho Monetário Nacional, que desconsidera sábados, domingos e feriados nacionais, incluindo a segunda e terça-feira de Carnaval no calendário de funcionamento das instituições financeiras.
Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.