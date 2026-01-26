venda de ingressos começa nesta segunda (26); saiba valores e onde comprar

A venda de ingressos para os shows de Harry Styles em São Paulo começam nesta segunda-feira (26). As apresentações estão marcadas para os dias 17 e 18 de julho, no Estádio Morumbis, e contarão com participação especial da banda Fcukers.
Os ingressos custam entre R$ 265 e R$ 1.410. Primeiro, acontece a pré-venda para clientes Santander Private e Select. Na terça (27), será a vez dos demais clientes Santander. Já a veda geral começa na quarta (28) – todas pela Ticketmaster. Saiba mais abaixo.
As apresentações integram a turnê ‘Together, Together’, que divulga ‘Kiss All The Time. Disco, Ocasionally’, com lançamento previsto para 6 de março. O álbum foi anunciado no último dia 15 e será o primeiro projeto do ex-integrante da One Direction desde Harry’s House, de 2022.
Harry Styles anuncia turnê com shows em São Paulo — Foto: Divulgação
Em carreira solo, Harry Styles já passou pelo Brasil duas vezes, com sete apresentações ao todo — a mais recente em dezembro de 2022. A nova turnê já tem 50 shows anunciados, em outras cidades como Amsterdã, Londres e Sydney, entre maio e dezembro deste ano.
Como funciona a pré-venda?
- Clientes Santander Private e Select, que inclui portadores dos cartões Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black.
- Início: 26/01, às 11h, no site da Ticketmaster, e a partir das 12h na Bilheteria Oficial.
- A pré-venda encerra no mesmo dia até o fechamento das bilheterias conforme indicado e online às 23h59 ou enquanto durar estoque.
- Demais clientes Santander
- Início: 27/01, às 11h, no site da Ticketmaster, e a partir das 12h na Bilheteria Oficial.
- A pré-venda encerra no mesmo dia até o fechamento das bilheterias conforme indicado e online às 23h59 ou enquanto durar estoque.
- Todo público, independente do cartão
- Início: 28/01, às 11h, no site da Ticketmaster, e a partir das 12h na Bilheteria Oficial.
- A pré-venda encerra no mesmo dia até o fechamento das bilheterias conforme indicado e online às 23h59 ou enquanto durar estoque.
Quanto custam os ingressos do show?
- Arquibancada: R$ 530 (R$ 265 meia)
- Pista: R$ 700 (R$ 350 meia)
- Cadeira superior: R$ 800 (R$ 400 meia)
- Cadeira Inferior: R$ 880 (R$ 440 meia)
- Pit Circle: R$ 1.410 (R$ 705 meia)
- Pit Disco: R$ 1.410 (R$ 705 meia)
- Pit Kiss: R$ 1.410 (R$ 705 meia)
- Pit Square: R$ 1.410 (R$ 705 meia)
- Taxa de Serviço Online: 20%
- Taxa de administração: R$ 21,74
Preços do ingressos do show do Harry Styles em São Paulo, em 2026 — Foto: Divulgação
Quais são os métodos de pagamento?
- Clientes Santander: Cartões de crédito em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros.
- Demais clientes: cartões de crédito em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros e Pix.
Para compras na Bilheteria Oficial:
- Clientes Santander: Cartões de crédito em até 5x sem juros e cartões de débito Santander.
- Demais clientes: Cartões de crédito em até 3x sem juros, cartões de débito e dinheiro.
- Apresentações: 17 e 18/07/2026 (sexta-feira e sábado)
- Abertura dos portões: 16h
- Horário do show: 20h45
- Local: Estádio do Morumbis
- Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP, 05653-070
- Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.