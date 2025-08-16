Um projeto de lei proposto pela vereadora Delegada Tathiana Guzella (União) propõe a criação do “Programa Patriota Mirim” nas escolas municipais de Curitiba. De acordo com a iniciativa, o objetivo é promover a educação cívica, o amor à pátria e a valorização dos símbolos nacionais entre os alunos da rede municipal de ensino.
Para isso, o projeto prevê que o programa teria como diretrizes:
- O estímulo ao respeito e ao conhecimento dos símbolos nacionais, estaduais e municipais;
- A promoção de palestras e atividades sobre civismo, patriotismo e valores cívicos e éticos;
- O incentivo à participação de alunos em solenidades cívicas, desfiles e eventos patrióticos;
- Desenvolvimento de ações voltadas para a formação de caráter, ética e disciplina dos estudantes.
Na justificativa da matéria, Delegada Tathiana ressalta que atitudes semelhantes em outros municípios demonstraram resultados positivos na educação cívica dos alunos.
O programa também poderá incluir a adoção de movimentos cívicos semanais nas escolas, a criação de grupos escolares do programa, premiações e reconhecimento a alunos que se destacarem em ações cívicas. Também estão previstas a realização de parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento das atividades e projetos.
Ainda de acordo com a vereadora, 22 escolas de Curitiba já possuem parceria com a entidade Liga da Defesa Nacional e realizam o Programa Patriota Mirim de forma voluntária. “Portanto, este projeto visa regulamentar essa iniciativa já existente e expandir sua implementação para todas as instituições da rede municipal, garantindo que os alunos tenham acesso a conteúdos e experiências que reforcem seu compromisso com o Brasil”, conclui.
O projeto de lei foi protocolado no dia 30 de junho e aguarda a instrução da Procuradoria Jurídica (Projuris).
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.