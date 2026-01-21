Volante do Estudiantes entra no radar do Grêmio

Com o provável acerto de Guido Rodríguez com o Valencia, o Grêmio busca novas alternativas de volante no mercado. Um nome analisado é o de Santiago Ascacíbar, de 28 anos, do Estudiantes-ARG.
O atleta, com passagem pelas categorias de base da seleção argentina, foi revelado pelo próprio Estudiantes. Depois de passagens por Stuttgart-ALE, Hertha Berlin-ALE e Cremonese-ITA, voltou ao Estudiantes em 2023.
Ascacíbar tem contrato na argentina até dezembro deste ano. Ele é um dos nomes analisados pelo Grêmio neste momento.
Outros volantes também estão sendo avaliados, com o objetivo de fechar uma contratação para o setor ainda neste mês de janeiro.
