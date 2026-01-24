Where to watch Iowa State women's basketball vs. Arizona, time, TV

AMES – Iowa State women’s basketball finally got back on track, ending a five-game losing streak with a 93-68 victory over Cincinnati on Wednesday.
The No. 24 Cyclones (15-5, 3-5 Big 12) will get a chance to continue their momentum against Arizona (10-8, 1-6) on Jan. 23 at Hilton Coliseum. Tip-off is scheduled for 3 p.m. CT
Iowa State is coming off a dominating win over Cincinnati, where point guard Jada Williams exploded for a career-high 44 points.
Here’s how to follow the action when Iowa State meets Arizona.
What channel is Iowa State vs. Arizona on today?
- TV: FS1
- Stream: Fubo (free trial)
Iowa State vs. Arizona time today
- Location: Hilton Coliseum in Ames, Iowa.
- Date: Saturday, Jan. 24.
- Start time: 3 p.m. CT