الزموا منازلكم في هذا التوقيت الأرصاد تحذر من أتربة عالقة وشبورة تضرب الطرق اليوم

الأرصاد , أصدرت الهيئة بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، محذرة من تباين كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل. وتشير التوقعات إلى سيطرة طقس شديد البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، ليتحول إلى مائل للدفء نهاراً مع سطوع الشمس، قبل أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها بشكل حاد ومفاجئ ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية، مما يستوجب الحذر من نوعية الملابس المختارة.

الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية: أتربة عالقة وأمطار خفيفة

توقعت الهيئة ظهور شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد. كما حذرت الأرصاد من ظاهرة “الأتربة العالقة” نهاراً على مناطق من القاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية للسائقين.

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وسط استمرار الأجواء الشتوية المتقلبة.

الملاحة البحرية: اضطراب متوقع في البحر المتوسط

أوضحت النشرة الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون ما بين معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية جنوبية غربية، وهو ما يتطلب من الصيادين وممارسي الأنشطة البحرية توخي الحذر. أما البحر الأحمر، فحالته مستقرة ومعتدلة، وارتفاع الموج فيه لا يتجاوز المترين، والرياح السطحية تتراوح بين الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية.

بيان الأرصاد بشان درجات الحرارة المتوقعة بمختلف المدن

سجلت القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة للعظمى،

بينما تظل سانت كاترين الأبرد بصغرى تصل إلى 4 درجات فقط، وفيما يلي تفاصيل الحرارة في أبرز المدن:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة21 12

الإسكندرية20 13

العاصمة الإدارية22 10

شرم الشيخ26 17

طنطا20 11

الغردقة25 15

بورسعيد21 13

كاترين14 04

مطروح19 12

الإسماعيلية23 11