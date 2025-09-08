22:35
⏱️ 5′ 1T: Córner para Fortaleza FC
¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Fortaleza FC. El encargado de tirarlo es Andrés Ricaurte.
22:30
⏱️ Comenzó el partido entre Fortaleza FC y La Equidad
Ya juegan en el estadio Metropolitano de Techo por la fecha 10 de Categoría Primera A de Colombia.
22:15
Formación de Fortaleza FC confirmada
Titulares
- (12) Cristian Santander
- (15) Santiago Cuero
- (18) Harold Balanta
- (20) Sebastián Valencia
- (4) Jonathan Marulanda
- (6) Yesid Díaz
- (14) Leonardo Pico
- (17) Kevin Balanta
- (33) Andrés Arroyo
- (8) Andrés Ricaurte
- (29) Santiago Córdoba
Suplentes
- (32) Michael Barragán
- (23) Luis Escorcia
- (27) Cristian Mosquera
- (10) Jerónimo Velásquez
- (11) Andrés Amaya
- (21) Sebastián Ramírez
- (25) Jerónimo Barrera
- (35) Jhon Martínez
- (16) Kelvin Flórez
Entrenador: Sebastián Oliveros
21:30
Tabla de posiciones del torneo: Categoría Primera A de Colombia que juegan Fortaleza FC y La Equidad
De cara al partido entre Fortaleza FC y La Equidad es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de Categoría Primera A de Colombia
21:10
En qué estadio jugarán Fortaleza FC vs. La Equidad
Fortaleza FC vs. La Equidad disputarán el partido en el estadio Metropolitano de Techo, en donde Fortaleza FC jugará de local.
20:50
Árbitro para Fortaleza FC vs. La Equidad
Para el partido entre Fortaleza FC vs. La Equidad el árbitro será Luis Gracia Benítez
20:30
Hora, TV de Fortaleza FC vs. La Equidad
Hora: 22:30hs.
TV: Win Sports y Win Sports +