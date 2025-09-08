22:35

⏱️ 5′ 1T: Córner para Fortaleza FC

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Fortaleza FC. El encargado de tirarlo es Andrés Ricaurte.

22:30

⏱️ Comenzó el partido entre Fortaleza FC y La Equidad

Ya juegan en el estadio Metropolitano de Techo por la fecha 10 de Categoría Primera A de Colombia.

22:15

Formación de Fortaleza FC confirmada

Titulares

  • (12) Cristian Santander
  • (15) Santiago Cuero
  • (18) Harold Balanta
  • (20) Sebastián Valencia
  • (4) Jonathan Marulanda
  • (6) Yesid Díaz
  • (14) Leonardo Pico
  • (17) Kevin Balanta
  • (33) Andrés Arroyo
  • (8) Andrés Ricaurte
  • (29) Santiago Córdoba

Suplentes

  • (32) Michael Barragán
  • (23) Luis Escorcia
  • (27) Cristian Mosquera
  • (10) Jerónimo Velásquez
  • (11) Andrés Amaya
  • (21) Sebastián Ramírez
  • (25) Jerónimo Barrera
  • (35) Jhon Martínez
  • (16) Kelvin Flórez

Entrenador: Sebastián Oliveros

21:30

Tabla de posiciones del torneo: Categoría Primera A de Colombia que juegan Fortaleza FC y La Equidad

De cara al partido entre Fortaleza FC y La Equidad es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de Categoría Primera A de Colombia

21:10

En qué estadio jugarán Fortaleza FC vs. La Equidad

Fortaleza FC vs. La Equidad disputarán el partido en el estadio Metropolitano de Techo, en donde Fortaleza FC jugará de local.

20:50

Árbitro para Fortaleza FC vs. La Equidad

Para el partido entre Fortaleza FC vs. La Equidad el árbitro será Luis Gracia Benítez

20:30

Hora, TV de Fortaleza FC vs. La Equidad

Hora: 22:30hs.

TV: Win Sports y Win Sports +

Source link