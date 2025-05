16 de Maio: A Comunidade de Ubiratã se Une em Busca de Justiça para Luan, Iderlando e Bruno

https://www.instagram.com/reel/DJm5KPzOYCa/?igsh=ZXFsYmsydmpnaHZi

Na próxima sexta-feira, 16 de maio, a comunidade de Ubiratã e região se reunirá para o julgamento popular do acidente que, em 21 de dezembro de 2011, tirou a vida dos amigos Luan Eric Dias (18 anos), Iderlando Gomes de Morais (25 anos) e Bruno Carmona Sabater (19 anos).

O julgamento ocorrerá no Fórum de Campina da Lagoa, a partir das 9h, e tem como objetivo apoiar as famílias das vítimas e buscar justiça. A mobilização busca garantir que o júri popular seja um momento essencial para a responsabilização dos envolvidos.

RELEMBRE O CASO

Em 21 de dezembro de 2011, os jovens estavam em duas motocicletas na PR 239, quando foram atingidos por um veículo. Luan e Iderlando morreram no local e Bruno faleceu dias depois. Alexandre da Silva Ferreira, o único sobrevivente, relatou que o veículo conduzido por Marcos Vinicius Luerson Peres estava fazendo um racha, em alta velocidade quando colidiu com as motos.

A presença da população é fundamental para reforçar a luta por justiça e apoiar as famílias das vítimas. A organização do evento pede que, se possível, os participantes usem camisetas da época ou venham vestidos de branco, como símbolo de paz e esperança por justiça. O objetivo é que o julgamento traga um pouco de alívio e respostas às famílias afetadas.

