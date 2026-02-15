2. Bundesliga - Holstein Kiel vs. Schalke 04 heute live im Ticker: Dzeko und Co. wollen Flaute beenden

Alarmstimmung dagegen an der Kieler Förde, wo die Störche nach der ernüchternden Heimniederlage gegen Schlusslicht Fürth (1:2) eine Reaktion zeigen wollten und stattdessen in Hannover vor allem in Hälfte eins die nächste abstiegsreife Leistung folgen ließen. Der Trend ist besorgniserregend, zumal auch die Zweikampfquote von nur 40 Prozent gegen 96 Fragen aufwarf. Marcel Rapp warnte jedoch davor, in Panik zu verfallen und gab eine klare Richtung vor: “Jeder im Stadion muss sehen, dass wir gewinnen wollen.”

