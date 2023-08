Homem morre em acidente na PR 239 em Campina da Lagoa

Um homem, de 57 anos, morreu em acidente no km 491 da PR 239, em Campina da Lagoa (PR), na noite deste domingo (06).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Volkswagen Gol, com placas de Nova Trento (SC), trafegava pela rodovia sentido Campina da Lagoa a Nova Cantu, quando colidiu frontalmente com uma camionete Fiat/Strada com placa de Campina da Lagoa, que seguia em sentido contrário.

O condutor do Gol não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Já a condutora da Strada, uma mulher de 37 anos, sofreu ferimentos graves.

O tempo e clima na região eram considerados bons no momento do sinistro. As autoridades foram acionadas e chegaram ao local para os procedimentos de atendimento e registro da ocorrência. Equipes do BPRv foram mobilizadas para registrar a ocorrência e sinalizar a via.

O IML foi acionado para recolher o corpo da vítima e encaminhamento para exame de necropsia. A tragédia causou comoção na comunidade local e os órgãos competentes estão investigando as causas do acidente para esclarecer os fatos.