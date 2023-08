Motorista morre em grave acidente na BR 369

Um motorista de 33 anos, morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas em acidente envolvendo dois carros na BR 369, morreu em uma grave colisão envolvendo dois veículos no fim da manhã deste sábado (12), na BR 369, entre Juranda e Ubiratã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos aquaplanou na pista e atingiu frontalmente o outro carro que seguia pela pista contrária. A vítima ficou presa nas ferragens, foi socorrida, mais não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e Defesa Civil de Ubiratã, estiveram no local, prestando atendimento as vítimas.

