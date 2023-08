Veja o vídeo: Ladrões armados rendem funcionários e roubam loja em Nova Aurora

Dois ladrões armados renderam os funcionários e roubaram aparelhos celulares de uma loja de eletrônicos no Centro de Nova Aurora na manhã desta segunda-feira (14).

Nas imagens, é possível ver que a dupla chegou e abordou os atendentes, um homem e uma mulher. Enquanto as vítimas são levadas até os fundos do estabelecimento, o infrator, que está com a máscara no rosto, abre a gaveta de um balcão e recolhe os eletrônicos.

Logo em seguida, os dispositivos são colocados dentro de uma mochila vermelha. O suspeito de camiseta vermelha aparece novamente. Os dois reviraram as gavetas, roubam outros eletrônicos e fogem.

Do local foram levados oito celulares, um deles de cliente, seis relógios, além de R$ 170 em espécie.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Veja o Vídeo: