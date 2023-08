Carreta e caminhão colidem e carga de soja espalha pela BR 369

Um acidente entre dois caminhões foi registrado na noite desta quinta-feira (17) na BR 369, entre Cascavel e Corbélia.

O fato aconteceu nas proximidades da entrada de acesso ao Reassentamento São Francisco, no km 510.

Segundo informado, o motorista da carreta bitrem carregada de soja teria sido fechado e saído da pista com o veículo, e quando retornou não conseguiu retomar o controle da direção, vindo a colidir e arrastar um caminhão por cerca de 200m antes de tombar e deixar a carga de soja espalhada pela rodovia.

Por conta do acidente, parte da rodovia ficou bloqueada para o trânsito, sendo apenas a via no sentido Cascavel liberada.

A Polícia Rodoviária Federal deslocou até o trecho para atender a ocorrência e controlar o trânsito. A estimativa é de que tinham aproximadamente 50 toneladas de soja no bitrem.