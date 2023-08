Dois são encaminhados a delegacia por porte de drogas em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento quando avistou dois indivíduos em uma rua escura no Parque das Flores e realizou a abordagem.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

Eles foram identificados e quando questionado se teriam algo de ilícito, disseram que sim. Durante a busca pessoal foi localizado com um dos abordados dois invólucros contendo substância análoga a maconha, um com aproximadamente 11 gramas e o outro pesando 4 gramas. Com o outro homem, também foram encontrados dois invólucros, um pesando 2 gramas e outro pesando 1 grama de substância análoga a maconha.

Eles foram encaminhados juntamente com a substância à 50º Delegacia de Policia Civil para medidas cabíveis.