Dois jovens morrem em acidente entre Campina da Lagoa e Nova Cantu

Dois jovens perderam a vida em um grave acidente envolvendo o veículo Fiat Uno em que estavam no inicio deste domingo (27), entre Campina da Lagoa e Nova Cantu.

Eles foram identificados como sendo Kevin Mainko Son, de 23 anos e Thalison Eduardo Maximio de 22 anos, ambos moradores de Nova Cantu. Um terceiro ocupante do veículo sofreu ferimentos leves.

O acidente ocorreu quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção vindo a colidir com a mureta sobre o Rio Tonete. Um dos jovens ainda foi socorrido com vida, porém não resistiu aos ferimentos.

Com informações do Novo Cantu