“Milagre”: Peça de caminhão se solta e destrói para-brisa de carro na BR 369

Peça de cerca de 10 kg destruiu o para-brisa e parou dentro do carro na BR 369

Rosiani Martins, de 39 anos e sua cunhada, Rosiley Ferreira, de 48 anos, moradoras de Nova Aurora, passaram por um grande susto no inicio dessa semana, quando a peça de um caminhão se soltou e atingiu o para-brisa do carro em que elas estavam na BR 369, entre Cascavel e Corbélia.

Rosiani que estava dirigindo o veículo relatou que o veículo seguia no sentido contrário do caminhão quando a campana de freio se soltou e atingiu o veículo. Ela disse que a peça do caminhão estava em estado precário e trincada e questiona se poderia ter ocorrido uma falta de manutenção no veículo.

A peça atingiu a parte do meio do para-brisa e entrou no veículo, quase atingindo as duas. “Foi um milagre, pois se eu tivesse tentado desviar, a peça poderia ter me atingido ou atingido minha cunhada”, relatou.

“Foi um estrondo muito grande, um barulho muito alto e cacos de vidro para todos os lados. É um susto que nem dá para falar que é susto. É um pavor, é uma coisa terrível que você passa ali na hora. Não tem sentimento para explicar, é uma coisa que te deixa totalmente em choque”, revela.

Logo após frear o automóvel, uma ambulância e carro do SIATE que trafegavam pela rodovia pararam para socorrer os ocupantes. Segundo Rosiani, os motoristas acreditaram que elas não haviam sobrevivido ao acidente devido aos danos causados no automóvel.

“A gente ficou dentro do carro sem saber o que fazer, só uma olhando para a outra em choque. A gente abriu a porta e começou a conversar. Eles olharam o tamanho da peça, era enorme, ela pesa mais ou menos uns 10 quilos”, relatou.

Rosiani Martins e sua cunhada Rosiley Ferreira moradoras de Nova Aurora

Cunhada viu peça se soltar de caminhão

Diferente da familiar, Rosiley Ferreira viu o momento em que a peça se desprendeu do veículo de carga e seguiu em direção ao carro.

“Eu estava olhando para a outra pista e vi a peça vindo em nossa direção. Nisso, eu puxei, eu tirei o corpo e ergui o braço. Se eu não tivesse feito isso, a peça teria pegado em mim”, conclui.

