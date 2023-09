Veja o Vídeo: Carro pega fogo em Ubiratã

Um carro estacionado na garagem de uma residência pegou fogo no inicio da tarde desta sexta-feira (08), no Parque do Lago em Ubiratã.

Uma equipe da Defesa Civil foi acionada e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo consumisse todo o veículo. Vizinhos iniciaram a tentativa de apagar as chamas com uma mangueira até a chegada dos Bombeiros. Equipes da Policia Militar e do SAMU também foram acionadas e estiveram no local.

Não foi divulgado o que teria ocasionado o incêncio.

Veja o Vídeo Abaixo: