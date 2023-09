Homem é preso com arma de fogo e drogas em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa recebeu uma informação de que um veículo estaria andando em zigue-zague na via pública e que o condutor possivelmente estaria embriagado.

De posse das informações, a Equipe Policial iniciou patrulhamento com intuito de localizar o veículo,

quando foi visualizado um veículo semelhante com as mesmas características repassadas e ao lado, um homem calibrando o pneu.



De imediato, os policiais realizaram a abordagem e visualizaram no interior do veículo uma arma de fogo tipo garrucha e diversos entorpecentes (cocaína) armazenados em pinos e em saco plástico.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para o Destacamento de Polícia Militar de Campina da

Lagoa, o homem e os entorpecentes encaminhados para a Delegacia de Campina da Lagoa para providências legais e cabíveis.

11º BPM – Ubiratã Online