Bandidos encapuzados invadem residência, amaram morador e roubam veículo em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada na noite desta segunda-feira (11), informações davam conta de um roubo a uma residência onde foi levado um veiculo Kia/Cerato cor preta.

Informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Notícias Ubiratã Online, dão conta de que a vitima estava no interior de sua residência com a porta da frente aberta, quando foi surpreendido por três indivíduos encapuzados e de posse de uma arma de fogo.

Eles pediram a chave do veiculo Kia Cerato que estava estacionado na garagem da residência. Dois indivíduos o levaram para um quarto da residência e o amarraram, enquanto o terceiro saiu com o veiculo da residência.

Após alguns minutos sem ouvir os invasores, a vitima saiu do quarto e pediu ajuda aos vizinhos. Ele relatou que não conseguiu visualizar muitos detalhes dos invasores que estavam encapuzados, não lembrava as cores das vestimentas nem conseguiu reconhecer o tipo de arma com a qual foi ameaçado.

Dante dos fatos foi repassada a rede as informações do veiculo e também feito buscas pela cidade,

porem sem êxito na localização do veiculo, a vitima foi orientada e a situação repassada a delegacia local para as providencias cabíveis.

Com informações do 11º BPM – Ubiratã Online