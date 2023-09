Policial de Cianorte morre em confronto com bandidos

O cabo Reinaldo Garozi, 45 anos, da Rotam de Cianorte, morreu, após um confronto com criminosos na noite deste domingo (17), às margens da rodovia PR-323, próximo a Polícia Rodoviária de Cianorte.

Na ação, dois criminosos também morreram e um terceiro foi preso. Outros dois conseguiram fugir e estão sendo procurados por equipes da Polícia Militar de toda a região.

Cabo Garozi comandava uma das equipes da Rotam e mesmo com o uso do colete balístico foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo horas depois na UTI – do Hospital Fundhospar de Cianorte. O policial deixou esposa e dois filhos.

Os bandidos estavam em um veículo Astra e não obedeceram a ordem de abordagem. A equipe policial iniciou acompanhamento e os criminosos atiraram contra os policiais que revidaram. Na troca de tiros, cabo Garozi foi atingido e morreu durante a madrugada desta segunda-feira, no hospital. Outros dois bandidos também morreram e os corpos foram recolhidos pelo IML.