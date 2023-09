Homem e idosa ficam feridos após disparo de arma de fogo em Braganey

Uma família foi alvo de disparo de arma de fogo na tarde de sábado (23) em Braganey. Uma idosa precisou ser encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel após o fato.

Segundo repassado para a Polícia Militar, a família estaria indo pescar no sítio de um amigo em Braganey, quando acabaram se perdendo e entrando em uma estrada rural. O motorista percebeu que estava sendo seguido por um veículo Corolla. O motorista do carro que estava seguindo desceu do veículo e efetuou o disparo de arma de fogo de cano longo.

Um homem e uma idosa ficaram feridos .Após o disparo o motorista saiu do local às pressas e pediu ajuda para uma equipe da Polícia Militar em Corbélia.

O homem foi atendido em uma unidade de saúde de Corbélia e a idosa foi encaminhada para o Hospital Universitário.