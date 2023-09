Homem ameaça a própria mãe com uma faca, coloca fogo em sua moto e acaba preso em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada via telefone por populares que relataram que no Bairro Novo Mundo, um homem estaria ameaçando e quebrando moveis em uma residência que pertence a sua mãe.

No local, em contato com a vítima, mãe do autor, ela relatou que seu filho chegou em casa alterado e começou a fazer xingamentos e ameaças com o uso de uma faca. No local os policiais constataram um pequeno incêndio provocado pelo autor que ateou fogo em sua própria motocicleta.

Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar contra o autor dos fatos e solicitar medida

protetiva. Ele recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algema conforme sumula 11 vinculante do STF, para resguardar o autor, a vítima a equipe policial. Ele foi encaminhado até o hospital municipal para laudo de lesão e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM