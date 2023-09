Motociclista morre e outro fica ferido em acidente em Ubiratã

Um motociclista ainda não identificado perdeu a vida em uma colisão contra uma árvore na Avenida Carmem Ribeiro Pitombo, no Centro de Ubiratã nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25).

Segundo as primeiras informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, a colisão ocorreu quando a motocicleta, uma Honda/CB300 transitava pela avenida sentido Centro/Conj. Boa Vista e ao fazer a conversão para a outra avenida se perdeu, veio a transitar pela contramão por aproximadamente 40 metros e colidiu contra duas árvores. O condutor veio a óbito no local, já o passageiro sofreu ferimentos na perna, foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para o hospital.

O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM e Grupo Ubiratã 24 horas

