Dois são presos com drogas em Ubiratã

Durante patrulhamento, a equipe da Policia Militar de Ubiratã visualizou uma moto vermelha ( NXR Bros ) sem placa e com um capacete preto ao lado da referida moto no chão.

Diante dos fatos, fez-se necessário averiguação do veículo, a fim de verificar se ele possuía alerta quanto á furto/roubo. Realizada consulta através do sistema sesp/intranet por meio do chassi, sendo possível constatar que não havia alerta, haja vista que o veículo não possuía registro junto ao Detran nem o licenciamento.

Quando no cruzamento da Rua Nossa Senhora Aparecida, rua em que a equipe estava, parou por um momento um veiculo Fiat/Strada de cor branca com os vidros fechados e com insulfilme preto bastante escuro não sendo possível visualizar os integrantes e logo em seguida arrancaram com o veículo. Assim sendo, a equipe deslocou para efetuar abordagem, logrando êxito da abordagem próximo a 37ª Ciretran.

Foi possível constatar que havia dos homens no carro, durante procedimento de abordagem , a fim de identificar ambos indivíduos, foi perguntado se havia algo de ilícito no veículo, quando responderam que não e que não eram usuários, contudo bastante nervosos, sendo assim, foi realizado a busca no veículo, e encontrado embaixo do banco do motorista uma pochete com 602 reais, sendo 1 cédula de 100, 8

cédulas de 50, 1 cédula de 20, 7 cédulas de 10 , 2 cédulas de 5 e 1 cédula de 2 reais, além

de 2 buchas análoga à cocaína totalizando o peso de 1 grama, um invólucro com substância análogo à maconha totalizando 4 gramas, bem como a carteira com dois cartões, sendo um do bolsa do povo e o outro da Nubank, sendo que o motorista não portava nenhum documento físico somente os cartões em sua carteira que estava dentro da bolsa com as substâncias e o dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão bem como encaminhado ambos para confeccionar boletim de ocorrência e providências de polícia judiciária.

Fonte: 11º BPM