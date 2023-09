Ciclope? Gato nasce com apenas um olho em Goioerê

Há alguns anos nasceu um gato semelhante em Ubiratã.

Um gato diferente nasceu entre uma ninhada de quatro filhotes no Distrito de Jaracatiá no interior de Goioerê.

Com apenas um olho no meio da testa e problemas no restante do corpo, o gatinho se assemelha a um ciclope, criatura mística da mitologia grega que de acordo com a lenda eram gigantes imortais.

Um dia depois de seu nascimento, o gatinho continuava vivo, mas muito enfraquecido, porque não estava se alimentando, e teria vida curta.

Quando a história do gato com um olho só passou a circular no Distrito de Jaracatiá, muitas pessoas foram até a residência para ver o animal. Algumas pessoas com receio, só olhavam de longe.

Com informações de Goionews.