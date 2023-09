Folha de zinco cai de caminhão e atinge veículo de Ubiratã na BR 369

Uma folha de zinco caiu de um caminhão e atingiu um Toyota Corolla com placas de Ubiratã na BR 369, em Corbélia.

Conforme informado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) o acidente aconteceu no quilômetro 504 e o motorista do veículo de carga não parou no local.

O impacto da folha de zinco foi tão violento que perfurou o para-brisas do lado do caroneiro, deixando uma mulher de 40 ano de Ubiratã ferida. Equipes de socorro foram acionadas e a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Corbélia, onde recebeu atendimento médico.

Nas imagens é possível perceber os danos deixados no para-brisa do automóvel.