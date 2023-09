Morador de Goioerê cai em golpe ao baixar aplicativo e perde R$ 11 mil

Um morador de Goioerê foi ludibriado por golpistas e baixou um aplicativo que permitiu a invasão de sua conta bancária, além de resetar todos os dados de seu telefone celular. Uma golpista conseguiu realizar uma transferência via pix no valor de R$ 11 mil da conta da vítima.

O golpe começou a ser aplicado quando o morador recebeu uma ligação em seu telefone celular de uma mulher que se apresentou como atendente do Banco do Brasil, dizendo que o cliente estaria em risco, pois outro número de celular estaria tentando acessar a sua conta bancária.

Como já tinha sido vítima de um possível hacker recentemente e a mulher foi bastante convincente, o morador de Goioerê baixou um aplicativo sugerido pela golpista e a partir daí perdeu todo o controle de seu telefone celular.

A golpista conseguiu efetuar uma transferência de pix da conta do goioerense no valor aproximado de R$ 11 mil e deletou todos os dados do telefone celular da vítima.

Ao perceber o golpe, o homem entrou em contato com a central do Banco do Brasil, comunicando o fato e decidiu registrar um boletim de ocorrência para possíveis procedimentos cabíveis.

