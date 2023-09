Ubiratã recebe novo lote de cartões COMIDA BOA

O município de Ubiratã recebeu um novo lote com 200 Cartões Comida Boa, que permitem aos beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico), a compra de alimentos em comércios credenciados junto ao Governo do Estado do Paraná.Para retirar o Cartão Comida Boa, o beneficiário titular deve apresentar documento oficial com foto e CPF. Lembrando que os cartões serão entregues apenas aos titulares do benefício. Os cartões estão disponíveis para retirada no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua Paraná – Vila Recife.MAIS INFORMAÇÕES: (44) 3543-5185.

Fonte: www.ubirata.pr.gob.br