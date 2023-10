335 cidades do Paraná tiveram saldo positivo de emprego em 2023; Ubiratã aparece na posição 285º com apenas 15 empregos de saldo, aponta Caged

Em agosto, Ubiratã teve 286 contratações e 374 demissões ou seja, saldo NEGATIVO de – 88 postos de trabalho.

É o que mostram os números do Caged divulgados nesta segunda-feira (02), pelo Governo Federal.

No ano de 2023, Ubiratã aparece no ranking dos munícipios do Paraná na 285º posição com 2.992 contratações e 2.977 demissões, tendo um saldo positivo acumulado de apenas15 empregos.

Ubiratã Online com informações do Caged/Ministério do Trabalho