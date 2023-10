Policia Militar prende quatro e recupera veículo furtado em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa realizava patrulhamento nesta quarta-feira (04), quando se depararam com um Fiat Uno de cor azul estacionado, com os vidros abertos e aparentemente abandonado. Ao consultar a placa observou que tratava-se de um veiculo com alerta de furto, o qual foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil de Campina da Lagoa para providências cabíveis.

Enquanto a equipe estava no local da recuperação do veículo recebeu várias denúncias anônimas que davam conta de que visualizaram, no início da manhã, um indivíduo masculino deixando o veiculo e após a retirada da bateria do mesmo se dirigiu até uma residência próxima. Em patrulhamento, ao passar próxima a residência denunciada, local que não havia portão, a equipe percebeu a presença de um homem que ao notar a presença da viatura correu para o interior da residência sendo então acompanhado pela equipe. Ao se aproximar observou-se a presença de mais três pessoas no interior desta residência, sendo então dado voz de abordagem.



Ao realizar a busca pessoal não foi encontrado nenhum ilícito. Foram realizadas buscas no terreno onde o homem se evadiu e localizado de imediato roupas e calçados que batiam com os mesmos que foram vistos pelas câmeras de segurança no local do furto do veiculo, foi localizado também um estojo contendo pertences da vítima que reconheceu como sendo pertences deixados no veículo, já no interior da residência foi localizado um total de 77,4 grama(s) da canabis (maconha), dois celulares, um total de R$ 330,00 em espécie, e embalagens para maconha em uma sacola, todas picadas.



Diante dos fatos todos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil para providências.