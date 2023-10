Homem desfere golpes de faca em vizinho após discussão em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada nesta terça-feira (17), a comparecer no Jardim Josefina onde teria ocorrido uma situação de lesão corporal causada por arma branca (faca).

No local, a equipe do SAMU já havia dado atendimento a vítima e encaminhado ao Hospital Santa Casa.

Segundo a mãe da vítima, seu filho estava saindo para trabalhar quando foi surpreendido pelo vizinho, que após breve discussão, passou a desferir golpes de faca, e que alguns destes golpes teriam acertado o braço da vitima que conseguiu se desvencilhar. Após perceber a aproximação de familiares da vítima, o agressor saiu correndo ainda com a faca na mão, não sendo possível alcançá-lo.

Os policiais se deslocaram até o hospital e em contato com a médica de plantão e a vitima, estes informaram que realmente somente o braço esquerdo foi atingido, com cortes profundos. A equipe passou a realizar diligencias no intuito de localizar o agressor.

Fonte:11º BPM